Букмекеры оценили шансы Мазепина стать чемпионом Формулы-1 в 2021 году

Вчера прошла первая гонка чемпионата мира — 2021 Формулы-1 в Бахрейне. Победил Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», а вот дебют россиянина Никиты Мазепина оказался не слишком удачным. Никита квалифицировался на последнем месте, а в гонке вылетел с трассы уже в первом повороте.
Букмекеры оценили шансы российского гонщика «Хааса» стать чемпионом мира в своём первом сезоне. Поставить на победу Мазепина можно с коэффициентом 901.00. Точно так же оцениваются шансы его партнёра по команде Мика Шумахера.
Стоит отметить, что букмекеры ставят Мазепина выше двух пилотов «Уильямса» — Джорджа Рассела и Николаса Латифи, а также двух гонщиков «Альфа Ромео» — Кими Райкконена и Антонио Джовинацци. Вероятность победы каждого из этих пилотов аналитики оценили коэффициентом 1000.00. Фаворит, по оценке экспертов, — Льюис Хэмилтон, поставить на его победу можно за 1.58.
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