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Англия — Польша: прогноз Дениса Казанского на матч отбора ЧМ-2022

Англия — Польша: прогноз Дениса Казанского на матч отбора ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Англия — Польша в рамках 3-го тура квалификации к ЧМ-2022.

Ставка: победа Англии и обе забьют за 3.32.

«Давайте поговорим о том, что нас ждет в матче Англия – Польша. У Польши беда – не будет Роберта Левандовского, у которого травма. Конечно, в этом плане атака оскудеет. Но поляки могут забить сборной Англии. Во-первых, Англия небезупречна в обороне, во-вторых Польша забивает много. Да, Левандовский главный фактор, но и без него есть, кому забить.

Что касается Англии, то здесь довольно все круто. У них дома 12 побед в 13 матчах, поэтому сборная Англии победит и на этот раз. Обе забьют рисуется тоже довольно четко, поэтому победа Англии и обе забьют – такой вариант», — сказал Казанский.

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