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Англия — Польша: прогноз Ильи Казакова на матч 3-го тура квалификации ЧМ-2022

Англия — Польша: прогноз Ильи Казакова на матч 3-го тура квалификации ЧМ-2022
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура квалификации ЧМ-2022 Англия — Польша.

Ставка: победа Англии за 1.31.

«Сборная Польши не лучшим образом начала квалификацию. Она провела не лучший матч против команды Венгрии, но затем исправилась. Правда, у поляков и соперник был такой, что не исправиться было сложно.

Англичане, получив удобных соперников на старте, разогнались. Они вошли в отборочный цикл с привычными победами и ощущением собственного превосходства над соперниками.

Почему предлагаю поставить на победу англичан? Во-первых, они сильнее. Во-вторых, у них противостояние с поляками в последние годы складывается исключительно спокойно. Там только 30% ничейных матчей. Остальные игры были победными для англичан. Последний раз поляки побеждали британцев очень давно.

Сейчас англичане – это такая команда, которая даже Польше с Робертом Левандовски будет не по зубам. Но свой гол поляки в этом матче обязательно забьют», — сказал Казаков.

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