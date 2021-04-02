ЦСКА — СКА: ставка Фёдора Канарейкина на 1-й матч финала Западной конференции

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА.



Ставка: победа ЦСКА за 2.05.



«Очень интересное противостояние нас ждёт. Это, в общем-то, противостояние последних лет, два лидера Запада. Матчи всегда проходят в борьбе, поэтому, конечно, ожидание первой игры, и мы все готовы погрузиться в эту борьбу.



У ЦСКА была непростая семиматчевая серия с «Локомотивом», первые шесть игр упорные, а решающий матч, как говорится, без вариантов. ЦСКА показал свою состоятельность. Отдадим должное СКА: в борьбе с «Динамо» команда чётко сработала, и благодаря этому там было лишь пять игр. СКА доказал своё преимущество и заслуженно вышел победителем.



В первом матче отдаю предпочтение ЦСКА. Москвичи дома, свои болельщики. Моя ставка — победа ЦСКА в основное время», — сказал Канарейкин.

ЦСКА — СКА. Прогноз на 1-й матч: Игорь Никитин и Андронов не повторят ошибок «Динамо» За четыре очных игры в регулярке петербуржцы победили один раз. Дома и по буллитам.