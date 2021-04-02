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ЦСКА — СКА: ставка Фёдора Канарейкина на 1-й матч финала Западной конференции

ЦСКА — СКА: ставка Фёдора Канарейкина на 1-й матч финала Западной конференции
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Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.05.

«Очень интересное противостояние нас ждёт. Это, в общем-то, противостояние последних лет, два лидера Запада. Матчи всегда проходят в борьбе, поэтому, конечно, ожидание первой игры, и мы все готовы погрузиться в эту борьбу.

У ЦСКА была непростая семиматчевая серия с «Локомотивом», первые шесть игр упорные, а решающий матч, как говорится, без вариантов. ЦСКА показал свою состоятельность. Отдадим должное СКА: в борьбе с «Динамо» команда чётко сработала, и благодаря этому там было лишь пять игр. СКА доказал своё преимущество и заслуженно вышел победителем.

В первом матче отдаю предпочтение ЦСКА. Москвичи дома, свои болельщики. Моя ставка — победа ЦСКА в основное время», — сказал Канарейкин.

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За четыре очных игры в регулярке петербуржцы победили один раз. Дома и по буллитам.
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