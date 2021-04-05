«Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Эвертон» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Эвертона» за 1.80.
«Форма «Эвертона» на домашнем стадионе довольно странная. Она сложно предсказуема. Но если мы посмотрим на матчи с «Кристал Пэлас», то увидим, что они удаются «Эвертону» всегда. Команда в 12 матчах у себя дома не проигрывает. 3 последние победы над «Пэлас» и вообще очень комфортная игра.
«Кристал Пэлас» при Рое Ходжсоне сейчас не такая серьёзная сила, как можно было бы себе представить. Идёт борьба за выживание: 2 победы в 8 последних гостевых встречах.
А тут ещё и крайне неудобный «Эвертон», который возвращает в состав Хамеса Родригеса. Для Карло Анчелотти это невероятно важно. Поэтому я думаю, что можно смело брать победу хозяев», — сказал Казанский.
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