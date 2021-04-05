«Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Эвертон» — «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «Эвертона» за 1.80.



«Форма «Эвертона» на домашнем стадионе довольно странная. Она сложно предсказуема. Но если мы посмотрим на матчи с «Кристал Пэлас», то увидим, что они удаются «Эвертону» всегда. Команда в 12 матчах у себя дома не проигрывает. 3 последние победы над «Пэлас» и вообще очень комфортная игра.



«Кристал Пэлас» при Рое Ходжсоне сейчас не такая серьёзная сила, как можно было бы себе представить. Идёт борьба за выживание: 2 победы в 8 последних гостевых встречах.



А тут ещё и крайне неудобный «Эвертон», который возвращает в состав Хамеса Родригеса. Для Карло Анчелотти это невероятно важно. Поэтому я думаю, что можно смело брать победу хозяев», — сказал Казанский.

«Эвертон» — «Кристал Пэлас». Прогноз: конец мечтам Анчелотти и Хамеса о Лиге чемпионов? «Эвертон» по потерянным очкам опережает в АПЛ даже «Челси», но впереди много испытаний.