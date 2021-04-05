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«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ

«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на игру АПЛ «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм».

Ставка: ничья за 3.10.

«Вулверхэмптон» сразится 5 апреля с «Вест Хэмом» в заключительном матче тура.

«Волки» ещё недавно шумели на всю Англию, регулярно добиваясь борьбы за еврокубки. Этот сезон гораздо хуже предыдущих, поскольку команда занимает только 13-е место. На долгий срок выбыл центральный форвард Рауль Хименес, ушел Жота, а Адама Траоре совсем не блещет результативностью.

Предполагаю, что на своем поле коллектив постарается удивить оппонента и сверкнуть для своих поклонников, всё-таки с таким составом можно бороться. К тому же пора уже наконец-то победить, серия неудач слишком затянулась.

«Молотобойцы» стали одним из главных откровений этого сезона. Они занимают пятую позицию в чемпионате, имея в своем активе 49 баллов. Более того, ещё недавно клуб находился в зоне Лиги Чемпионов. Поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) и ничья с «Арсеналом» (3:3) немного спутали карты.

По моему мнению, «железные» способны бороться и дальше за еврокубки, но фаворитами на дистанции они не станут. Ресурсов было потрачено уже слишком много, так что даже сегодня они могут потерять очки», — сказал Павлюченко.

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Лондонцы продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов, а хозяевам уже ничего не нужно.
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