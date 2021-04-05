«Барселона» — «Вальядолид»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Вальядолид».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.68.



«После фиаско в Лиге чемпионов, где «Барселона» по сумме двух встреч уступила ПСЖ и в очередной раз оставила болельщиков без этого титула, сегодняшние хозяева могут все силы бросить на внутренний турнир Примеры и попытаться выиграть Кубок страны.



В чемпионате Испании каталонцы пока на третьей позиции. Отрыв от лидера сократился и составляет всего четыре пункта. Следом за успехом с «Эльче» (3:0) «сине-гранатовые» обыграли «Севилью» (2:0), «Осасуну» (2:0), «Уэску» (4:1) и «Реал Сосьедад» (6:1).



Гости в этой игре не питают особых надежд на продолжение серии без поражений, хотя это футбол, и может случиться что угодно. На сегодня у «пуселы» пять побед и 12 мирных исходов. Такой результат соответствует 27 очкам и 16-й позиции. Отрыв от зоны вылета составляет три балла, при этом стоит отметить, что у гостей есть игра в запасе.



Следом за успехом в игре с «Хетафе» (2:1) команда два раза разделила турнирные баллы с «Осасуной» (0:0) и «Севильей» (1:1).



Стоит отметить, что в последних пяти очных дуэлях успех был на стороне «Барсы». Я считаю, что шансов у гостей сегодня нет. Лионель Месси хорошо отдохнул и не летал в Южную Америку, что вполне может сделать его главным героем, который может в одиночку решить исход любого противостояния», — сказал Мостовой.

«Барселона» — «Вальядолид». Прогноз: клуб Роналдо удивит Лионеля Месси на «Камп Ноу» С начала декабря «Барселона» набрала в Ла Лиге 48 очков из 54 возможных. Так и до титула недалеко.