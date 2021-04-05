«Эвертон» – «Кристал Пэлас»: ставка Александра Неценко на игру чемпионата Англии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» – «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Эвертона» и ТМ 3.5 за 2.28.
«Несмотря на неважную домашнюю форму «ирисок», мне кажется, они начнут ее исправлять в этой встрече. Когда остается с десяток матчей до конца сезона в АПЛ, всегда образуется несколько команд, которые ни на что не претендуют и могут спокойно доигрывать чемпионат, поскольку никогда не декларировали каких-то серьезных целей на сезон. «Кристал Пэлас» одна из них. У тренера лондонцев Роя Ходжсона заканчивается контракт, но новый ему не предлагают.
У десятка игроков «КП» тоже летом завершаются соглашения и какова их судьба никто не знает. А вот «Эвертон» имеет одного из высокооплачиваемых тренеров, перед которым поставлена задача попасть в еврокубки. И за них «ириски» будут биться до последнего, к тому же заполучив перед этой игрой Хамеса Родригеса. Ходжсон в своей карьере проиграл 8 из 9 гостевых матчей против «Эвертона», и сейчас мотивации у ливерпульцев явно больше, чем у их столичных гостей», — сказал Неценко.
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