«Порту» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Порту» — «Челси».



Ставка: «Челси» не проиграет и ТМ 2.5 гола за 1.79.



«Обе команды в последнее время пропускают очень мало.



Хотя и был матч, где лондонцы проиграли 2:5, но это исключение из правил. До этого не пропускали вообще. Подопечные Тухеля очень надежно играют в обороне, контролируют мяч.



В принципе, то же самое можно сказать и про «Порту». Клуб в своем чемпионате пропускает очень мало. А играет он именно дома.



Но класс футболистов «Челси» все-таки выше. Поэтому я рекомендую ставку ТМ (2,5) и «Челси» не проиграет. Скорее всего, именно гости и победят в этой встрече, но если мы хотим сыграть наверняка, то мой выбор: 2Х и ТМ (2,5)», — сказал Мор.

«Порту» — «Челси». Прогноз на матч: Тухель забыл про 2:5 в АПЛ, португальцы обречены Пару дней назад Томас Тухель потерпел первое поражение у руля «Челси», причём крайне чувствительное.