«Порту» — «Челси»: ставка Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Порту» — «Челси».



Ставка: «Порту» не проиграет за 2.05.



«Челси» совершенно неожиданно устроил тут непонятный матч с «Вест Бромом». Команда так много не пропускала при Тухеле никогда. Да и вообще надо покопаться в памяти, чтобы вспомнить, когда синие пускали 5 мячей. А тут случилось. Они традиционно играют низы — и вдруг прорвало. «Челси», который в 7 из 8 предыдущих матчей сыграл на ноль, здесь пропустил настолько много – это интересно.



«Порту» на групповой стадии играет уже достаточно круто. Команда пропускала мало. С «Ювентусом» была настоящая перестрелка: 2:1, 3:2 – очень круто. Но в остальном команда низовая. При этом мы и здесь тоже можем ждать низовой футбол. «Порту» – команда очень солидная в обороне.



Во-первых, здесь нет домашнего преимущества (потому что матч будет в Севилье). Во-вторых, «Порту» ничего не будет стесняться и сыграет глубоко у своих ворот.



Посмотрим, что получится у «Челси». Мне кажется, очень перегружена линия в пользу «Челси». И если мы рассмотрим 1Х в первой встрече, то почему бы и нет? Коэффициент больше двойки. Такой вариант вполне можно посмотреть.



Возможно, поражение 2:5 стало началом чего-то серьезного в судьбе синих…», — сказал Казанский.

«Порту» — «Челси». Прогноз на матч: Тухель забыл про 2:5 в АПЛ, португальцы обречены Пару дней назад Томас Тухель потерпел первое поражение у руля «Челси», причём крайне чувствительное.