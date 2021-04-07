Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Порту» — «Челси»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

«Порту» — «Челси»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Челси».

Ставка: ничья за 3.68.

«Этот матч пройдет в Испании – такое решение было принято из-за эпидемии коронавируса, который бушует во всем мире.

«Порту» на первом весеннем этапе разделался с «Ювентусом», переиграв чемпиона Италии в двух турах и с учетом дополнительного времени, где удача была на стороне «драконов».

В турнире Примеры бело-синие пока на втором месте, уступая первому «Спортингу» восемь баллов. Нельзя не отметить лучший показатель коллектива в линии атаки лиги.

«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии после успеха в игре с «Шеффилд Юнайтед» (2:0). В первой игре плей-офф Лиги чемпионов «пенсионеры» легко переиграли «Атлетико» (2:0 и 1:0), что и принесло путевку в этот этап.

В чемпионате АПЛ «синие» за 30 туров записали на свой счет 14 викторий и девять раз сыграли вничью, что принесло 51 очко и пятое место. Нельзя не отметить второй показатель лондонской команды в линии атаки лиги.

Большие клубы быстро отходят от таких фиаско, которым завершился поединок Лондона с «Вест Бромвичем». Виной такому результату стал напряженный график и накопившиеся усталость.

Португальцы играют не на своем поле, но при этом вряд ли этот фактор отразится на состоянии игры «драгау». Сегодня я никому не отдам предпочтение и заиграю пари на мирный исход», — сказал Мостовой.

«Порту» — «Челси». Прогноз на матч: Тухель забыл про 2:5 в АПЛ, португальцы обречены
Пару дней назад Томас Тухель потерпел первое поражение у руля «Челси», причём крайне чувствительное.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021