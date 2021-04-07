«Порту» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов в Испании

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Порту» — «Челси».



Ставка: «Порту» не проиграет за 1.99.



«Ещё один матч Лиги чемпионов: «Порту» принимает «Челси». Прервалась беспроигрышная серия Тухеля. Совсем разорванной выглядела команда в игре с «Вест Бромвичем». Понятно, что многочисленные игроки приехали из своих сборных, в разном физическом и моральном состоянии. Понятно, что «Вест Бромвич» не являлся каким-то раздражителем, поэтому «Челси» сыграл даже не на 50 процентов своих возможностей. «Вест Бромвич» вышел злым, и у бирмингемцев получалось всё, что они задумали.



Есть некоторые сомнения в том, что за 3-4 дня «Челси» сможет быстро собраться. Кстати, Канте не сыграет в Португалии. Не сразу, но он стал практически незаменимым игроком для Тухеля в центре поля.



Что касается «Порту», то мне кажется, что португальская команда сыграет в похожем ключе, как она выглядела в первом матче против «Ювентуса». Отдала инициативу. Она, в принципе, в обеих встречах отдавала инициативу, владела мячом под 30 с лишним процентов, делая упор на контратаки.



В первом матче против «Ювентуса» «Порту» очень грамотно играл без мяча. Создал больше моментов, чем туринцы, и добился заслуженного результата. Думаю, что примерно в таком же ключе будет проходить и этот матч. «Челси» будет владеть преимуществом.



Есть сомнения, что сразу же после игры с «Вест Бромвичем» «Челси» сможет предстать в другом свете. Мне кажется, что в первой игре «Порту» не проиграет, сыграет грамотно и надёжно. Здесь мой вариант — это 1Х с коэффициентом 2. Мне кажется, его стоит рассмотреть», — сказал Петросьян.

«Порту» — «Челси». Прогноз на матч: Тухель забыл про 2:5 в АПЛ, португальцы обречены Пару дней назад Томас Тухель потерпел первое поражение у руля «Челси», причём крайне чувствительное.