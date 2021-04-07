«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на четвертьфинал Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Локомотив» в четвертьфинале Кубка России сезона-2020/2021.



Ставка: ТМ 2 за 2.20.



«Недавно команды встречались в чемпионате России, тогда получился очень яркий матч. «Локомотив» победил 3:1, но «Сочи» играл смело и по количеству моментов не уступил москвичам.



Сейчас я жду другого футбола. Кубковая встреча, на кону путёвка в полуфинал турнира. Ставки достаточно высоки. Поэтому футболисты будут более закрепощены, на мой взгляд. Будет меньше риска, аккуратно постараются действовать футболисты. Это обычная история. Игра, на мой взгляд, будет идти до гола. Кто первым забьёт, тот и выиграет. Отыграться будет крайне сложно. В целом и «Сочи», и «Локомотив» хорошо себя чувствуют сейчас, поэтому можно и не дождаться ошибки. Не исключаю, что всё будет решаться даже не в основное время.



Что касается ставки, то выберу вариант «тотал меньше двух мячей». 0:0 или минимальная победа одной из команд. Большего от такой встречи не жду. Слишком важная встреча. До трофея остается сделать всего три шага, а «Зенита» и «Спартака» в розыгрыше уже нет», — сказал Титов.

«Сочи» — «Локомотив». Прогноз: в гостях у Нобоа и Заболотного машина Николича заглохнет «Локо» в отличной форме в 2021 году, но на своём поле сочинцы не проигрывают 18 туров.