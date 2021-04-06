«Сочи» — «Локомотив». Прогноз: в гостях у Нобоа и Заболотного машина Николича заглохнет

«Локо» в отличной форме в 2021 году, но на своём поле сочинцы не проигрывают 18 туров.

7 апреля состоится матч 1/4 финала Кубка России «Сочи» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.15, а успех москвичей оценён экспертами в 2.71. Ставки на ничью принимаются за 3.36.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Сочи» — «Локомотив» 7 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч четвертьфинала Кубка России «Сочи» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка России «Сочи» — «Локомотив» Москва (07.04.2021)

На дворе апрель, первое международное окно 2021 года благополучно захлопнулось. В строй вернулись европейские чемпионаты, на подходе еврокубковые соревнования. Пока в середине недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы начнутся битвы за места в полуфиналах, в ряде первенств пройдут кубковые и перенесённые встречи.

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Россия — не исключение. На среду, 7 апреля, запланировано сразу два поединка четвертьфинала Кубка России, оба стартуют в 19:00 мск. В городе Сочи на стадионе «Фишт» местный одноимённый клуб будет принимать московский «Локомотив». После зимнего перерыва соперники уже успели пересечься.



Было это в середине марта в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Москвичи на своём поле одержали победу со счётом 3:1. Гости действительно не лучшим образом действовали в защите, но стоит отметить, что они имели ощутимые шансы вернуться в игру и как минимум набрать очки. И всё это на фоне отсутствия нескольких железных исполнителей основы.



С тех пор команды провели по две игры в первенстве, и им есть чем похвастаться. Сочинцы, например, благодаря дублю Антона Заболотного, дома разобрали на винтики проблемный «Тамбов» (5:0). Затем, правда, не сумели увезти очки из Казани (0:1), хотя моментов создали достаточно.

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А подопечные Марко Николича без лишних нервов набрали все шесть возможных очков. Оба раза играли на выезде: сначала обыграли «Уфу» (1:0), а затем в Волгограде положили на лопатки «Ротор» (2:0). Любопытно, что победа над волгоградцами стала шестой в шести матчах, которые они успели сыграть после зимней паузы.



Форма безупречная, а изменения в турнирной таблице РПЛ налицо. За шесть туров до конца сезона железнодорожники находятся на третьей строчке, набрав 43 очка. До идущего вторым «Спартака» не хватает четырёх пунктов, а в спину дышат ЦСКА (тоже 43 очка), «Динамо» (42) и «Рубин» с «Сочи» (по 40).



Такой же стабильной игрой в 2021 году команда Владимира Федотова похвастаться не может, однако и у неё есть свой козырь. А именно — домашние матчи. Дело в том, что статистика домашних поединков у сочинцев отличная. Больше того — одна из лучших в чемпионате России на сегодняшний день.

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В 12 играх на своём поле в текущем сезоне они сумели одержать восемь побед, скатали четыре ничьи и ни разу не проиграли. Прибавляем сюда 26 забитых голов при восьми пропущенных и получаем вполне себе конкурентоспособный клуб. Более того, сочинская команда не проигрывает дома на протяжении 18 поединков в РПЛ с учётом прошлого розыгрыша.



А при таких раскладах можно проверить голы в обе стороны за коэффициент 1.92. Слишком много голов не ждём, всё же оборона у «Локомотива» крепкая. Но обменяться забитыми мячами соперники вполне могут. Тем более такое уже было в двух турах нынешнего чемпионата России.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Сочи» — «Локомотив» 7 апреля 2021 года

У «Сочи» всё не так гладко складывается в 2021 году, но неизменной остаётся достойная игра на своём поле. «Локомотив» после зимнего перерыва демонстрирует шикарную форму, однако в курортном городе ему явно придётся тяжело. Ждём голы в обе стороны. Встречаются играющие команды, которые знают, чего хотят у чужой штрафной.



Ставка: обе забьют за 1.92.