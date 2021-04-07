«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Эдуарда Мора на матч Серии А

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи».



Ставка: победа «Ювентуса» и ТБ 2.5 гола за 2.67.



«Неожиданно для туринцев под вопросом даже их участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Совершенно невообразимая ситуация для «Ювентуса».



«Наполи — прямой конкурент. У них одинаковое количество очков. «Наполи» в последнее время забивает в каждой игре. Мало того, в двух матчах они забили по три гола, а в последнем — четыре. «Наполи» очень агрессивен в атаке. Я исхожу из того, что они обязательно забьют «Ювентусу», у которого проблемы в обороне.



Но «Юве» прижат к стенке, ему необходима победа. Я считаю, что хозяева выиграют этот матч, потому что подбор футболистов очень серьёзный. Для победы им будет нужно забить от двух голов.



Наверняка должен отличиться Криштиану Роналду. Кроме того, здесь ещё и дуэль тренеров, вчерашних одноклубников Гаттузо и Пирло. Мотивация будет запредельной. Обе команды забьют — в этом я совершенно не сомневаюсь.



Но, так как я верю в П1 в этом матче, считаю, что тотал будет больше 2.5», — сказал Мор.

«Ювентус» — «Наполи». Прогноз: хитрый Гаттузо продлит падение Криштиану Роналду и Пирло Матч переносился дважды и снова может не состояться. Да, из-за коронавируса.