«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Эдуарда Мора на матч Серии А

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи».
Ставка: победа «Ювентуса» и ТБ 2.5 гола за 2.67.
«Неожиданно для туринцев под вопросом даже их участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Совершенно невообразимая ситуация для «Ювентуса».
«Наполи — прямой конкурент. У них одинаковое количество очков. «Наполи» в последнее время забивает в каждой игре. Мало того, в двух матчах они забили по три гола, а в последнем — четыре. «Наполи» очень агрессивен в атаке. Я исхожу из того, что они обязательно забьют «Ювентусу», у которого проблемы в обороне.
Но «Юве» прижат к стенке, ему необходима победа. Я считаю, что хозяева выиграют этот матч, потому что подбор футболистов очень серьёзный. Для победы им будет нужно забить от двух голов.
Наверняка должен отличиться Криштиану Роналду. Кроме того, здесь ещё и дуэль тренеров, вчерашних одноклубников Гаттузо и Пирло. Мотивация будет запредельной. Обе команды забьют — в этом я совершенно не сомневаюсь.
Но, так как я верю в П1 в этом матче, считаю, что тотал будет больше 2.5», — сказал Мор.
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