«Порту» — «Челси»: ставка Александра Неценко на игру Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Порту» — «Челси».

Ставка: «Челси» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.98.



«Что касается «Порту», то после прохода «Ювентуса» команда Сержиу Консейсау спокойно решает свои задачи в Примейре, где она занимает второе место. «Порту» спокойно держит за спиной «Бенфику» и «Брагу», но вряд ли догонит лиссабонский «Спортинг». Второе место позволяет спокойно квалифицироваться в Лигу чемпионов.



У «Порту» в этом матче не будут играть два важнейших футболиста — нападающий Мехди Тареми и капитан команды опорник Сержиу Оливейра. Очевидно, что Марко Груич является не очень качественной заменой Оливейре, а Тареми поменяет либо Луис Диас, либо Тони Мартинес. Словом, тоже не самый лучший вариант, так что две эти потери вряд ли можно компенсировать.



У «Челси» до поражения от «Вест Бромвича» со счётом 2:5 всё было в полном порядке — семь сухих игр подряд, команда спокойно боролась за место в Лиге чемпионов в Англии. Я смотрел матч против «Вест Бромвича» и могу сказать, что эта победа аутсайдера получилась достаточно шальной. Очень плохо сыграл Жоржиньо — четыре обреза в первом тайме, два из которых привели к тому, что Тиаго Сильва вынужден был спасать свою команду и получил две жёлтые карточки. Я не думаю, что «Челси» проведёт два неудачных матча подряд.



«Порту» — команда, которая умеет хорошо прессинговать, терпеть, находиться в глубокой обороне и искать свой шанс, поэтому эта игра не получится верховой, тем более что это первая встреча на данном этапе турнира. «Челси» — команда с хорошо организованной обороной, поэтому для лондонцев всё должно сложиться благоприятно. Тем более что «Челси» выиграл пять матчей у «Порту» и только два проиграл.



Я выбираю комбинированную ставку – Х2 и ТМ (2.5) за коэффициент 1.98. Надеюсь, что нам повезет. Удачи!» — сказал Неценко.