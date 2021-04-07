«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Бавария» — «ПСЖ».



Ставка: ТМ 3 за 1.97.



«На выходных оба соперника провели низовые матчи против прямых конкурентов в борьбе за золото. Но если «Бавария» обыграла на выезде «Лейпциг» (0:1) и фактически гарантировала себе победу в Бундеслиге, то парижане дома уступили «Лиллю» (тоже 0:1) и идут в Лиге 1 вторыми. Правда, у них не всё потеряно.



У «ПСЖ», в принципе, в последнее время не лучшие результаты — помимо «Лилля», их обыгрывали «Монако» и «Нант», да и домашняя встреча с «Барселоной» (1:1 после 4:1 в гостях) могла завершиться иначе, если бы каталонцы в первом тайме реализовали все свои моменты. «Бавария» выглядела бы однозначным фаворитом, если бы не потеря Левандовского на месяц из-за травмы. Отсутствие такого игрока просто не может пройти бесследно, это точно снижает атакующий потенциал сильнейшей (пока что) команды Европы и мира.



Мне кажется, в первой встрече мы можем увидеть достаточно закрытый футбол. И дело не только в отсутствии Левандовского. Команды наверняка приберегут силы для ответной встречи — «Баварию», думаю, устроит минимальная победа, Париж сосредоточится на том, чтобы забить в Мюнхене один мяч. Вряд ли будет забито в общей сложности более трёх мячей за игру», — сказал Симонов.

«Бавария» — «ПСЖ». Прогноз на матч: хватит ли Неймару и Мбаппе характера в Мюнхене? Мюнхенцы даже без Левандовского готовы сделать больно команде Почеттино.