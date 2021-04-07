«Порту» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов 7 апреля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 1.80.
«Порту» принимает на нейтральном поле лондонский «Челси» 7 апреля в рамках еврокубков.
«Драконы» сенсационно прошли в предыдущей стадии туринский «Ювентус» (2:1 и 2:3, ДВ) за счёт правила гостевого гола.
Справедливости ради, сложностей во внутреннем первенстве не возникает и команда уверенно идёт второй в турнирной таблице, имея в своей копилке 57 пунктов.
На мой взгляд, португальцам будет крайне сложно сегодня. Они боролись, бодались с итальянцами в прошлой стадии, и удача повернулась к ним лицом. Думаю, ждать успеха от номинальных хозяев не стоит даже в Севилье на нейтральном поле.
«Аристократы» недавно умудрились проиграть «Вест Бромвичу» с крупным счётом 2:5, однако до этого были непоколебимы и практически не пропускали во всех турнирах. В Лиге чемпионов британская дружина смогла пройти мадридский «Атлетико» (1:0 и 2:0).
Если брать последние матчи «Челси», то шансы клуб вряд ли оставит. С большой долей вероятности англичане одержат победу, всё-таки они гораздо симпатичнее сейчас и явно на ходу. Очень быстрый футбол демонстрирует команда, хороший центр. За счёт этого гости и будут претендовать на викторию», — сказал Павлюченко.
- 7 апреля 2021
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