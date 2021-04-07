«Порту» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч 1/4 финала ЛЧ 7 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Порту» — «Челси». Это первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: ТМ 2 за 2.17.
«Челси» тут всех удивил своим выступлением в матче против «Вест Бромвича» в чемпионате Англии. Очень неожиданное поражение – 2:5. Команда Тухеля пропустила за одну игру больше, чем за все предыдущие под руководством немецкого специалиста. Срыв случился. Но, думаю, лондонцы быстро придут в себя. На Лигу чемпионов отдельный настрой все же, это другой турнир.
«Порту» выбил «Ювентус». Эту команду недооценивать нельзя ни в коем случае. Год за годом она находит возможности, чтобы добиваться результата при серьезной текучке кадров. Может в последнее время очень громких трансферов стало меньше, но все равно игроки уезжают. Многие звезды прошли через «Порту».
Тут надо обратить внимание, что матч будет сыгран на нейтральном поле в «Севилье». Это несколько уменьшает шансы португальского клуба. Думаю, игра будет аккуратной. «Челси» при Тухеле очень мало пропускает, последний матч не берем в расчет. Уверен, что немецкий тренер только лишний раз обратит внимание на организацию, на действия в обороне. Раскрываться «Челси» не станет. И это обусловит весь характер встречи. Если один гол команды забьют, это уже будет хорошо. Честно говоря, не жду высокой результативности.
«Тотал меньше 2 мячей» — мой вариант. Мы помним, как развивались матчи между «Атлетико» и «Челси». Здесь будет нечто похожее», — сказал Титов.
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