«Гранада» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.72.
«Наверное, Лига Европы — это не то соревнование, на которое рассчитывает «Манчестер Юнайтед», но это тот турнир, где Сульшер может рассчитывать на свой титул. Пока на пути «Гранада» — довольно скромная команда из Ла Лиги, которая потерпела три поражения подряд.
У «Манчестера» большая игра в чемпионате против «Тоттенхэма» впереди, поэтому в такой ситуации можно ожидать большую ротацию состава с опасениями лондонской игры со стороны Сульшера. В любом случае такой соперник в Лиге Европы может проверить только глубину резерва «МЮ». В такой ситуации «Манчестеру» очень важно будет сыграть, не навредив себе, и все решить у себя дома. Что касается матча в Испании, то сыграть надо спокойно, получить удовольствие и вернуться к делам домашним. Поэтому низовой матч нам гарантирован. «Юнайтед» в Лиге Европы тратит столько сил, сколько требует соперник, а «Гранада» средний коллектив, поэтому низ в игре «Гранада» — «МЮ», — сказал Казанский.
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