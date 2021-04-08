«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Руслана Нигматуллина на игру 1/4 финала Кубка России

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва в рамках 1/4 финала Кубка России сезона-2020/2021.

Ставка: ТБ 3 за 3.30.



«Соперники очень удачно выступают в этом сезоне. «Динамо» сейчас на шестом месте в РПЛ, отставание от лидеров совсем небольшое. «Крылья Советов» уверенно лидируют в ФНЛ, но необходимо сделать оговорку, что команда из Самары играет лигой ниже.



В последний раз команды играли между собой в сезоне-2019/20, встреча завершилась вничью 0:0. «Крылья Советов» проводят великолепную победную серию, которая насчитывает девять официальных матчей.



В последних пяти матчах с участием «Динамо» был показан суммарный тотал 15 забитых мячей. Подопечные Шварца показывают хорошую реализацию моментов, поэтому можно попробовать взять тотал больше 3 с коэффициентом 3,30. Также можно попробовать индивидуальный тотал «Динамо» больше 2 с коэффициентом 4.80», — сказал Нигматуллин.