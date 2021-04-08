«Аякс» — «Рома»: ставка Егора Титова на игру Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аякс» — «Рома» в четвертьфинале Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.85.



«Здесь такая афиша, что и не нужно дополнительных объяснений, если ты выбираешь вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Стиль игры «Аякса» уже давно не меняется. И важно отметить, что амстердамцы давно на ходу. Как команда поймала свою игру, так и не останавливается. Дважды удалось обыграть лидера чемпионата Франции «Лилль», дважды всухую победили «Янг Бойз» (общий счёт — 5:0). Очень здорово выглядит «Аякс».



Про «Рому» трудно говорить в столь же восторженных тонах. Но и это команда с определённой игровой философией. Она тоже старается играть от себя — в атаку. Есть исполнители высокого европейского уровня, мастера с опытом. Хоть «Аякс» и фаворит, но у римлян большая обойма, есть возможность ротировать состав, делать замены на усиление игры.



Жду прежде всего голов от этого противостояния. На результат обращать внимание сейчас не стану. Тут возможны различные варианты», — сказал Титов.

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