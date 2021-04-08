СКА — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 4-й матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и СКА.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.44.



«Серия получается многострадальной для СКА. Клуб из Питера проигрывает со счётом 0-3.



Есть ли что ловить в четвёртом матче? Конечно, в истории КХЛ был случай, когда после 0-3 команда выиграла серию. Это было в 2015 году и как раз в серии СКА — ЦСКА. То была эпическая серия. Тогда командой из Питера руководил Вячеслав Быков. В команде играл молодой Илья Ковальчук. Это был совсем другой СКА по скрытой энергии, потенциалу и темпераменту.



В нынешнем СКА я не вижу этой энергии. Даже самые преданные болельщики питерского клуба признавались, что не понимали, во что играла их команда по ходу всего сезона. Очень много перестановок, поиска комбинаций. Где-то локально это давало результат, особенно в серии с московским «Динамо».



Но ЦСКА — это совсем другая история. Это команда с мощным костяком, потенциалом, который создал Игорь Никитин. Каждый игрок знает что делает. В ударе звено, где выступают Шалунов и Акулов. Эти два парня просто решают судьбу матча. Шалунов опять забил в последней игре.



Напомню, что первые три матча ЦСКА выиграл со счётом 2:0, 3:0 и 5:2 уже в Питере. Для СКА плюс в том, что команда начала хотя бы забивать. Эксперты отмечали, что в первом периоде третьего матча СКА заиграл так, как надо, когда Тимкин открыл счёт.



Но посмотрите по статистике. ЦСКА даже в первом периоде перебросал СКА в два раза (10-5) и доминировал на вбрасываниях (11-4). Было видно, что ЦСКА может прибавить в любой момент. Это и случилось.



Давая прогноз на четвёртый матч, я бы не стал тут искать интриги. Я искал большой и жирный кэф, я его и нашёл. Берём победу ЦСКА в основное время за 2.44. Это очень круто, если посмотреть на соотношение сил. Не думаю, что ЦСКА будет мучиться и переносить серию в Москву. У ЦСКА есть всё, чтобы ставить точку в Питере.



Судя по ходу серии, победа ЦСКА со счётом 4-0 будет закономерным итогом. Потому что у СКА мы не видим колоссального потенциала, который может переломить ход серии. Мне кажется, что СКА вообще выглядит как-то растерянно», — сказал Лысенков.

СКА — ЦСКА. Прогноз на 4-й матч: Окулов и Шалунов не дадут Брагину вернуть 2015 год Шесть лет назад в армейском дерби петербуржцы спаслись с 0-3 в серии. С тех пор многое изменилось.