«Аякс» — «Рома»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы 8 апреля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Аякс» — «Рома».
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.95.
«Рома» сильно сдала в плане игры без мяча в последнее время. Пусть на результатах это не всегда отражается, но то количество свободы, которую стали иметь соперники, говорит о комплексных проблемах. Семь мячей в последних четырёх играх пропустили римляне, хотя это число могло быть выше.
Ну а «Аякс» остается «Аяксом» — голландцы атакуют много, с удовольствием, регулярно создают моменты и отличаются. Последний раз они уходили с поля без забитого мяча аж в декабре в игре с «Аталантой».
Так что предположу, что матч получится зрелищным, с обилием остроты у обоих ворот и, скорее всего, забитыми мячами», — сказал Петросьян.
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