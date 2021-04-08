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«Арсенал» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Аленичева на матч Кубка России в Туле

«Арсенал» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Аленичева на матч Кубка России в Туле
Ставки / Прогнозы 0
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Бывший полузащитник сборной России, экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев дал прогноз на матч «Арсенал» Тула — ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России сезона-2020/2021.

Ставка: ТМ 4.5 и обе забьют за 2.40.

«Арсенал» преподнес самую главную сенсацию в 1/8 финала, обыграв в Санкт-Петербурге «Зенит». Конечно же, команда захочет добиться максимального результата в этом турнире, поскольку главный тренер Дмитрий Парфенов уже держал этот трофей над головой.

Да, у «Арсенала» сейчас непростое турнирное положение в чемпионате. Футболистам захочется реабилитироваться перед своими болельщиками, и такая возможность представится в игре с ЦСКА.

У ЦСКА произошла смена главного тренера, зачастую это идёт на пользу команде. Возможно, это изменение скажется на игре в положительную сторону.

Три недели назад эти команды встречались в рамках чемпионата страны, где «Арсенал» оказался сильнее. Туляки победили со счетом 2:1. В «Арсенале» неплохое трио атакующих футболистов – Луценко, Ломовицкий, Панченко. У ЦСКА хорошая связка Влашича с Рондоном, Марио Фернандес здорово сейчас выглядит.

От этой игры я жду результативного футбола. Моя ставка такая – обе забьют и тотал меньше 4.5 с коэффициентом 2.40», — сказал Аленичев.

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