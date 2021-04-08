«Арсенал» Тула — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч 1/4 финала Кубка России

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на четвертьфинальный матч Кубка России сезона-2020/2021 «Арсенал» Тула — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 1.75.



«Прогноз на матч Кубка России «Арсенал» — ЦСКА. Армейцы победят, в первом тайме будет ничья и тотал матча меньше 2.5 мяча.



«Арсенал» находится на дне турнирной таблицы в РПЛ. Для команды очень важно что-то выиграть и пройти хотя бы в Кубке как можно дальше. Тем более что, если помните, свою последнюю кубковую игру Тула выиграла в Питере у «Зенита».



ЦСКА с новым тренером только привыкают друг к другу. В первом матче было несколько пенальти. Говорят, мол, не было никакой игры. Это всё было знакомство с Оличем. Впереди будет всё лучше и лучше.



Самое главное, что когда идёт пертурбация тренеров, то команда нервничает, а сейчас уже всё будет спокойней. Я думаю, что ЦСКА победит», — сказал Ловчев.

«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз: справятся ли Олич и Влашич в Туле без трёх пенальти? Туляки уже выбили из Кубка России «Зенит», теперь их ждёт Ивица Олич.