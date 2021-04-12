СКА — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на шестой матч финала Западной конференции КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и СКА.
Ставка: ТМ 3.5 за 2.28.
«Ну что тут можно сказать? Мы видим, как СКА переламывает ход серии. Четвертую игру сам ЦСКА откровенно слил, когда вышел на матч без мотивации и сделал только лишь четыре блока. Поэтому получились 1:3.
Дожать СКА на одном коньке не вышло, и уже в Москве хозяева рубились на полную катушку. 41 бросок в створ ворот, 24 блока, 18 силовых приемов.
Вот только и СКА в этой рубке не желал сдаваться. Питерцы были не хуже по броскам (40), превзошли соперника во вбрасываниях (56%), на блоках (31), по силовым приемам (24).
СКА вел в счете 2:1, и мог даже побеждать со счетом 3:2. Но судьи в концовке третьего периода отменили гол Антона Бурдасова из-за офсайда. Пришлось гонять три овертайма, и там все решил Василий Подколзин.
Я бы не стал гадать о том, кто победит в Санкт-Петербурге. Да, моральное преимущество на стороне СКА. Но слишком хорош ЦСКА, который может прибавить в любой момент.
Я бы в этом матче взял кэф 2,25 на то, что мы в основное время увидим тотал меньше 3,5 шайб. Обе команды будут крайне надежно действовать сзади, вперед не пойдут. А если кто забьет первым, то наверняка сыграет в откат, действуя на удержание счета. В такой момент рисковать не станет никто», — сказал Лысенков.
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