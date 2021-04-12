СКА — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на шестой матч финала Западной конференции КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и СКА.



Ставка: ТМ 3.5 за 2.28.



«Ну что тут можно сказать? Мы видим, как СКА переламывает ход серии. Четвертую игру сам ЦСКА откровенно слил, когда вышел на матч без мотивации и сделал только лишь четыре блока. Поэтому получились 1:3.



Дожать СКА на одном коньке не вышло, и уже в Москве хозяева рубились на полную катушку. 41 бросок в створ ворот, 24 блока, 18 силовых приемов.



Вот только и СКА в этой рубке не желал сдаваться. Питерцы были не хуже по броскам (40), превзошли соперника во вбрасываниях (56%), на блоках (31), по силовым приемам (24).



СКА вел в счете 2:1, и мог даже побеждать со счетом 3:2. Но судьи в концовке третьего периода отменили гол Антона Бурдасова из-за офсайда. Пришлось гонять три овертайма, и там все решил Василий Подколзин.



Я бы не стал гадать о том, кто победит в Санкт-Петербурге. Да, моральное преимущество на стороне СКА. Но слишком хорош ЦСКА, который может прибавить в любой момент.



Я бы в этом матче взял кэф 2,25 на то, что мы в основное время увидим тотал меньше 3,5 шайб. Обе команды будут крайне надежно действовать сзади, вперед не пойдут. А если кто забьет первым, то наверняка сыграет в откат, действуя на удержание счета. В такой момент рисковать не станет никто», — сказал Лысенков.

СКА — ЦСКА. Прогноз на 6-й матч серии КХЛ: о голах в Санкт-Петербурге можно забыть Петербуржцы нашли свою игру в обороне и добыли две победы подряд. Интрига снова жива.