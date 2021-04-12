«Сельта» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Севилья».



Ставка: ничья за 3.42.



«Сельта» очень тяжело провела минувший сезон, в котором едва не лишилась прописки в элитном первенстве Испании. Переломным моментом для «кельтов» стала смена коуча команды, когда на пост главного коуча пришел Эдуардо Коудет.



После этого назначения «небесные» выдали великолепную серию, которая позволила коллективу не только покинуть зону вылета, но и подняться в первую десятку турнира Ла Лиги.



В четырех последних турах хозяева один раз сыграли вничью с «Атлетиком» (0:0) и добыли две важные победы – над «Уэской» (4:3) и на выезде над «Алавесом» (3:1).



«Севилья» практически закрыла вопрос с выходом в Лигу чемпионов, но вот свой шанс побороться за один из комплектов наград коллектив потерял. В активе «красно-белых» 18 побед и четыре мирных исхода, которые принесли 58 очков после 29 туров.



Следом за выездной ничьей с «Вальядолидом» (1:1) «нервионцы» на своем поле отобрали очки у «Атлетико» (1:0).



В этой игре все очень непросто. Гости выше классом, но турнирной мотивации у команды все-таки недостаточно. Скорее всего, игра будет обоюдоострой и без забитых голов не обойдется.



Я рискну и сделаю ставку на ничью, тем более, что у хозяев есть призрачный шанс зацепиться за Лигу Европы. Кроме того, возможно, что впервые на трибуны могут пустить болельщиков», — сказал Мостовой.



«Сельта» — «Севилья». Прогноз: Лопетеги может расслабиться — Лига чемпионов уже в кармане Последняя победа «Севильи» на стадионе «Балаидос» случилась в далёком 2016 году.