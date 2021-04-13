«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на шестой матч финала Восточной конференции КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Ак Барс».



Ставка: ТМ 4 за 1.79.



«Пятый матч получился очень нервным, причем для болельщиков обеих команд. Счет в Казани открыл Семен Чистяков. И есть тренд в этой серии – кто забивает первым, тот побеждает.



Но потом «Ак Барс» усилиями Дмитрия Воронкова сделал дубль. На стороне хозяев были и разные нюансы, которые главный тренер «Авангарда» Боб Хартли потом на пресс-конференции назовет «факторами». В общем, «ястребы» слишком много играли в меньшинстве. И как раз вторую шайбу Воронков забросил, реализуя лишнего.



Но дальше произошло реальное чудо – Илья Ковальчук, который в последних 10+ кубковых матчах не забивал, вдруг сравнял счет. А в овертайме отличился Рид Буше. То есть «Авангард» одержал совершенно чумовую победу на характере (3:2 ОТ).



Давая прогноз на этот матч, я бы не смотрел на то, что в серии побеждают исключительно гости. Скорее, это совпадение.

И, конечно, не стал бы гадать, кто победит в шестом матче. «Ак Барс» очень силен, особенно когда ведет в счете и уходит в откат. «Авангард» крепок своей системой, но она иногда дает сбои.



Я бы в этом матче взял кэф 1,79 на то, что тотал в основное время составит меньше 4,0 шайбы. То есть при счете 2:2 в основное нам возвращаются деньги. А вот 1:0, 2:0 или даже 3:0 – это победа. Собственно, два матча в Балашихе в этой серии приводили к двум победам «Ак Барса» со счетом 2:1. И я думаю, когда одна из команд откроет счет в этой do-or-die игре, то она закроется как черепаха, и ее будет очень трудно взломать»,- сказал Лысенков.

«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз на 6-й матч: Ковальчук и Зарипов устроят зарубу в Балашихе Омичи показали характер в пятой игре и поставили казанцев на край пропасти.