«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз на 6-й матч: Ковальчук и Зарипов устроят зарубу в Балашихе

13 апреля состоится шестой матч полуфинала плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.75, успех казанцев оценён в 2.48.

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 13 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.54. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.78. Гол в первые десять минут идёт за 2.09.

Прогноз и анализ 6-го матча Кубка Гагарина «Авангард» Омск — «Ак Барс» Казань (13.04.2021)

На дворе середина апреля. Первые два раунда плей-офф КХЛ отгремели, сюрпризов было мало. К апрелю в розыгрыше остались только те команды, которые по итогам регулярного сезона заняли в своих конференциях первые и вторые места. Полуфиналы Кубка Гагарина потихоньку приближаются к своей развязке.

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Во вторник, 13 апреля, состоится шестой поединок на Востоке. «Авангард» третий раз будет принимать казанский «Ак Барс» в Балашихе. Пока что в серии побеждают только гости, счёт после пяти встреч — 3-2 в пользу омичей. Победитель Восточной конференции явно не ожидал такого поворота событий.



Две стартовые домашние игры казанский клуб проиграл, забросив за 120 минут всего одну шайбу. Да и та залетела из-за рикошета от защитника после прострела на пятачок при игре в большинстве. А ведь до этого «большие татары» за восемь поединков прошли зубастое нижегородское «Торпедо» и уфимского гиганта — «Салават Юлаев».



Впрочем, потом подопечные Дмитрия Квартальнова набрали игровой тонус и вошли во вкус. Сперва ошарашили «ястребов» в дебюте третьего поединка в Подмосковье (2:1), затем дотерпели в четвёртом поединке, реализовав при этом свои моменты (2:1). Любопытно, что в последнем случае в створ ворот Шимона Грубеца попали только 16 раз.

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Серия снова вернулась в Татарстан. Вроде бы всё играло за хозяев, включая психологическое состояние и свой лёд. Видно, что после первых двух провальных встреч в Казани тренерский штаб поправил игру в обороне. Защитники стали чаще блокировать броски, а голкипер Тимур Билялов, сменивший шведа Адама Рейдеборна, поймал кураж.



В пятом поединке всё началось с удаления Клима Костина за толчок клюшкой на четвёртой минуте. Спустя минуту реализовать лишнего мог нападающий Найджел Доус, но после отскока не сумел переправить шайбу в одно касание. Затем игрокам «Авангарда» удалось перевести игру на чужую половину.



Моменты часто возникали у ворот Тимура Билялова, до 16-й минуты вратарь отбивал всё. Однако Семён Чистяков мощным броском с синей линии всё же застал россиянина врасплох и открыл счёт. Во втором периоде гости имели ещё одну хорошую возможность забить, но на этот раз Билялов оставил свою команду в игре.

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В третьей двадцатиминутке развернулась настоящая драма. В середине отрезка Дмитрий Воронков сравнял счёт после обостряющего прохода вдоль левого борта со смещением в центр, а через три минуты с небольшим оформил дубль, реализовав большинство. Удалён за удар коленом был Илья Ковальчук.



Но бывшая звезда НХЛ исправилась в концовке. Боб Хартли — главный тренер гостей — поменял голкипера на шестого полевого игрока для финального штурма. За минуту до сирены Денис Зернов взял игру на себя, прошёл от синей линии до самых ворот, в борьбе выкатил шайбу на пятак, а легендарный Кови оказался проворнее всех.



Игра перешла в овертайм, и омичам потребовалось не более двух минут, чтобы снова украсть у Казани победу. Корбан Найт и Егор Чинахов ловко вышли в контратаку, выкатили на Рида Буше, а тот мастерски отправил на замахе в свободное скольжение защитника и спокойно расстрелял Билялова. Никаких вопросов к вратарю, его расстреливали в упор.

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Противостояние возвращается в Балашиху, по всем правилам серии можно было бы смело ставить на победу гостей, то есть на «Ак Барс». Всё-таки пока что побеждают только тот, кто играет на чужом льду. Однако мы бы спешить со ставкой на лобовой исход не стали. «Авангард» вернул кураж, а «барсы» наверняка почувствовали запах жареного, права на ошибку нет.



На наш взгляд, стоит подумать над ставкой «тотал меньше 4 шайб» за коэффициент 1.85. Другой интересный вариант — победа любой из команд с разницей в одну шайбу за 2.80. Ждём ещё более напряжённый, близкий и равный поединок от соперников, ведь на кону — выход в финал Кубка Гагарина.

Кроме того, прогноз затрудняет фактор судейства. У омичей имеются основания жаловаться на работу арбитров. Впрочем, пока это не мешает подопечным Боба Хартли оставаться хозяевами положения и вести в серии. Стычек и драк очень много, но сейчас каждое лишнее удаление может оказаться роковым. Надеемся, что судьи не будут выходить на первый план.

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на 6-й матч плей-офф КХЛ 13 апреля 2021 года

«Ак Барс» допустил третью осечку, за ней лишь вылет из плей-офф КХЛ. «Авангард» же снова поймал кураж, в Балашихе должен начать агрессивно. Оборону соперники заметно поправили, голкиперы действуют надёжно. А потому снова ждём напряжённый поединок, да ещё и с небольшим количеством шайб. Стороны прекрасно изучили друг друга, сюрпризов тут быть не должно.



Ставка 1: тотал меньше 4 шайб за 1.85.



Ставка 2: победа любой из команд с разницей в одну шайбу за 2.80.