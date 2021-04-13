«Челси» — «Порту»: прогноз Александра Неценко на матч Лиги чемпионов в Севилье

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» — «Порту».
Ставка: победа «Челси» и ТМ 3.5 за 1.56.
«Давайте поговорим об ответном матче между «Челси» и «Порту» в рамках Лиги чемпионов. Вторая встреча пройдёт там же, где и первая, в Севилье. Однако у «Челси» есть гостевая победа со счётом 2:0. То есть «Порту» надо забивать два мяча, чтобы переводить матч в дополнительное время.
Если говорить о выступлении англичан в этой Лиге чемпионов, то оно впечатляет: 9 матчей, ни одного поражения, 7 побед, 7 сухих матчей и почти нет пропущенных голов. Также впечатляет карьера Томаса Тухеля в лондонском клубе. Если не брать во внимание поражение от «Вест Бромвича» со счётом 2:5, то у «Челси» всего три пропущенных мяча в 16 матчах. Такая статистика явно намекает, что «Порту» не удастся сорвать банк.
Да, у команды Консейсау хорошо обученный состав, крепкий, плюс добавится несколько игроков основного состава. При этом во внутреннем чемпионате нет никаких разгромов, не всегда даются и отметки в два забитых мяча даже с не самыми сильными командами.
Как мне кажется, «Челси» попытается игру засушить, тем более что через несколько дней у синих будет полуфинал Кубка Англии с «Манчестер Сити», поэтому нужно будет поберечь силы и для этого противостояния.
В такой ситуации «Челси» сделает всё, чтобы сыграть на ноль, а «Порту» будет лезть вперёд, чтобы забить хотя бы один мяч, но, естественно, будет пойман на контратаке. В такой ситуации я рискну и возьму победу «Челси». К тому же поставлю на тотал меньше 3,5 мяча. Сумма таких условий на 1хставка оценивается в 2,56. Его я и заиграю.
К тому же в истории Лиги чемпионов было всего четыре случая, когда команда, потерпевшая сухое поражение в домашнем первом матче, проходила дальше. В проход «Порту» я не верю», — сказал Неценко.
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