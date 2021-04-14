«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид.
Ставка: победа «Реала» за 3.48.
«В первом матче англичане сыграли очень неубедительно. Исключением стал короткий отрезок в начале второго тайма. Даже несмотря на то, что ответный матч пройдёт на «Энфилде», я не вижу у них шансов удачно обернуть для себя ответную игру.
«Реал» в прекрасной форме. Это касается не только первого матча с «Ливерпулем», но и ситуации в Примере, недавнего матча против «Барселоны». «Мадрид» выглядит целостно, чего не скажешь о «Ливерпуле», у которого есть проблемы в обороне.
Ну и «Ливерпуль» против испанских клубов играет очень-очень неудачно. Плюс за «Реалом» как топ-клубом есть убедительная статистика. Обычно после победы в плей-офф в первом матче команда очень уверенно играет и вторую встречу.
Поэтому на эту игру предлагаю три нормальные, понятные и верные ставки. Это победа «Реала». Также мне кажется, что обе команды забьют. Потому что «Ливерпуль» полезет вперёд. Я думаю, он наиграет на гол, но в обороне команда сейчас выглядит посредственно. Также мне кажется, что встреча будет верховой», — сказал Казаков.
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