«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на матч плей-офф Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 2.13.
«Манчестер Сити» может позволить себе выставить в чемпионате почти дублирующий состав, что он и сделал против «Лидса». Проиграли 1:2, но, видимо, уже держали в уме Лигу чемпионов. Потому что в АПЛ «Сити» — чемпион, а вот Лигу чемпионов ещё надо брать.
Все силы будут брошены против «Боруссии». Немного не так сыграла команда в первой игре. Думаю, во второй встрече «Сити» обрушит всю мощь на «Дортмунд» и уверенно победит.
В полном порядке футболисты как группы атаки, так и обороны. Всем дали отдохнуть. Повторюсь, команда играет здорово. Это главный фаворит на победу в Лиге чемпионов. «Боруссию» они должны разорвать.
Поэтому на такой матч я дам сразу три прогноза: Ф2 (-1), ИТБ2 (2.5) и ТБ (3.5). Думаю, что свой гол «Боруссия» забьёт, потому что Холанд и все остальные будут сильно стараться себя продать. Команда, скорее всего, не попадёт в Лигу чемпионов на будущий сезон, поэтому футболисты будут стараться продать себя, чтобы уйти на хорошие условия в топ-клуб», — сказал Мор.
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