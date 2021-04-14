«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов 14 апреля

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.66.
«Боруссия» оставила себе шансы на ответный матч, на общий исход противостояния. Потому что она сумела забить важный гол на выезде. Теперь ей вновь нужно отличаться и не пропускать. Есть Холанд. Но «Манчестер Сити» очень спокойно, уверенно и целенаправленно готовился к этой игре, распределяя силы.
Поражение от «Лидса» в последнем туре АПЛ я бы списал на то, что соперник после прихода Бьелсы стал другой командой по качеству игры, но и на то, что в премьер-лиге «Манчестер Сити» уже практически коронован. Можно с меньшей ответственностью играть в оставшихся матчах. Здесь другой настрой. Для «Манчестер Сити» финал Лиги чемпионов — это недостижимая высота. Конечно же, концентрация, внимание, тактика — всё это будет на очень высоком уровне у команды Пепа Гвардиолы.
Последние матчи против немцев «Манчестер Сити» проводит успешно. У «Боруссии» ситуация обратная. В последних встречах против англичан она выглядит не очень удачно. Поэтому в предстоящей игре я предлагаю поставить на победу «Сити», на то, что обе команды забьют, а игра будет верховой», — сказал Казаков.
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