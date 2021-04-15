«Рома» — «Аякс»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рома» — «Аякс». Это ответная встреча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: ТБ 3.5 за 2.29.



«Честно скажу. неожиданно сложился первый матч между соперниками в Амстердаме. Вроде бы «Аякс» выглядел очень неплохо, но не шло в завершении атак. Тадич пенальти не забил. В итоге «Рома» сумела выиграть, пропустив первой. Неопытный вратарь «Аякса» еще помог. В общем, все было против голландского клуба.



Но я думаю, что противостояние еще не завершено. Даже гостевая победа ничего не значит. Мы видели, как «Бавария» была близка к выходу в полуфинал после домашнего поражения 2:3. А здесь вообще 1:2. И у «Аякса» очень сильная атака, а у римлян есть проблемы сзади. Там и травмы, и дисквалификации.



Я думаю, нас ждет веселый футбол. Раскачки не будет. «Аякс» сразу пойдет рисковать, ведь нет никакого смысла выжидать. Забивать в любом случае нужно минимум два раза. А «Рома» не из тех команд, которые играют от оборона. Логично предположить, что с забитыми мячами здесь проблем быть не должно. Выберу вариант «тотал больше 3,5 мяча». Может быть все — и 2:2, и 1:3, и 2:3, и 3:3. Команды яркие», — сказал Титов.

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