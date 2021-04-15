«Славия» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на четвертьфинальный матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Славия» Прага — «Арсенал». Это ответная встреча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Арсенала» и ТБ 1.5 за 2.28.
«Очень интересное противостояние получается, несмотря на не самую громкую вывеску. Но «Славия» очень здорово себя проявляет, надо отдать должное чешскому клубу. Он, кстати, и в прошлом сезоне отмечался интересными результатами на европейской арене.
Но для меня «Арсенал» остаётся фаворитом. Конечно, он проводит неоднозначный сезон. Результаты скачут. Но сейчас Артета и вся команда должны понимать, что попасть в Лигу чемпионов можно только через Лигу Европы. И здесь надо добиваться результата, если клуб хочет летом привлекать сильных футболистов. Здесь нельзя играть спустя рукава, «Славию» нужно проходить. У чехов к тому же и травмированных много, и Кудела длительную дисквалификацию получил из-за истории с расизмом.
Так что в этой встрече поставлю на «Арсенал». Он ещё ни разу не проигрывал в гостях в этой Лиге Европы, а сейчас настрой будет просто запредельным. Все сильнейшие точно выйдут на поле. «Славия» не выстоит из-за больших кадровых проблем», — сказал Титов.
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