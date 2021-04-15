«Рома» – «Аякс»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы 15 апреля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Рома» – «Аякс».



Ставка: индвидуальный тотал «Аякса» больше 1.5 за 1.90.



«Конечно, немного удивительно, что у букмекеров «Аякс» является фаворитом гостевого матча против «Ромы». Но, в принципе, в то же время это и закономерно.



В первом матче амстердамцы хоть и уступили 1:2, вполне могли рассчитывать на большее. Они вели в счете, не реализовали пенальти, имели еще 3-4 момента, но вместо уверенной победы проиграли.



«Рома» сейчас далека от идеала, да и кадровая ситуация там остается непростой. В матче чемпионата в воскресенье римляне, хоть и переиграли «Болонью» 1:0, вновь сделали это не без доли везения. Слишком много было позволено соперникам у своих ворот, как это обычно бывает в матчах желто-красных последние пару месяцев.



Предположу, что свою пару голов «Аякс» забьет, а насколько будет успешна впереди «Рома», будет зависеть от Джеко, вернувшегося Мхитаряна и Ко», — сказал Петросьян.

«Рома» — «Аякс». Прогноз: Мхитарян вернулся, чтобы преподать урок голландской молодёжи Неделю назад «Аякс» потерпел первое поражение в 2021 году. Теперь придётся выигрывать в Риме.