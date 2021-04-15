Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Манчестер Юнайтед» – «Гранада»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы в Англии

«Манчестер Юнайтед» – «Гранада»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы в Англии
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Гранада».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.84.

«Эта пара — единственная из четырёх, где, похоже, отсутствует хоть какая-то интрига перед ответным матчем.

В прошлый четверг «МЮ» не испытал никаких проблем, на классе добившись победы со счётом 2:0 и не затратив при этом особых сил. У Сульшера хорошая ситуация.

В АПЛ его команда только что добилась важной волевой победы над «Тоттенхэмом» и, по сути, обеспечила себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон. Сульшеру осталось побороться за трофей. Кадровая ситуация у него нормальная, скамейка длинная и довольно качественная.

Так что предположу, что ниже своего уровня команда опускаться не будет», — сказал Петросьян.

«МЮ» — «Гранада». Прогноз: Сульшера и Погба ждёт неприятный сюрприз от испанцев
У манкунианцев дисквалифицированы сразу три основных игрока обороны. А ведь забивать испанцы умеют.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021