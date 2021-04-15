«Манчестер Юнайтед» – «Гранада»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы в Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Гранада».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.84.



«Эта пара — единственная из четырёх, где, похоже, отсутствует хоть какая-то интрига перед ответным матчем.



В прошлый четверг «МЮ» не испытал никаких проблем, на классе добившись победы со счётом 2:0 и не затратив при этом особых сил. У Сульшера хорошая ситуация.



В АПЛ его команда только что добилась важной волевой победы над «Тоттенхэмом» и, по сути, обеспечила себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон. Сульшеру осталось побороться за трофей. Кадровая ситуация у него нормальная, скамейка длинная и довольно качественная.



Так что предположу, что ниже своего уровня команда опускаться не будет», — сказал Петросьян.

«МЮ» — «Гранада». Прогноз: Сульшера и Погба ждёт неприятный сюрприз от испанцев У манкунианцев дисквалифицированы сразу три основных игрока обороны. А ведь забивать испанцы умеют.