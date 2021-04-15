«Манчестер Юнайтед» – «Гранада»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы в Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Гранада».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.84.
«Эта пара — единственная из четырёх, где, похоже, отсутствует хоть какая-то интрига перед ответным матчем.
В прошлый четверг «МЮ» не испытал никаких проблем, на классе добившись победы со счётом 2:0 и не затратив при этом особых сил. У Сульшера хорошая ситуация.
В АПЛ его команда только что добилась важной волевой победы над «Тоттенхэмом» и, по сути, обеспечила себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон. Сульшеру осталось побороться за трофей. Кадровая ситуация у него нормальная, скамейка длинная и довольно качественная.
Так что предположу, что ниже своего уровня команда опускаться не будет», — сказал Петросьян.
- 15 апреля 2021
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
07:11
-
07:08
- 14 апреля 2021
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:27
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00