«Эвертон» — «Тоттенхэм»: ставка Эдуарда Мора на матч АПЛ 16 апреля

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм».



Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.



«Если посмотреть на места команд в таблице (7-8 строчки), то можно подумать, что игра обычная. Но это не так. Прежде всего это дуэль двух тренеров, которые стояли у руля мадридского «Реала». Оба друг к другу относятся неоднозначно. Скромный и интеллигентный Анчелотти первый и последний раз в своей жизни раскритиковал Моуринью, когда тот сравнивал себя с богом.



В общем, отношения у них не очень хорошие, они антагонисты. Думаю, это передастся и футболистам.



Я жду огненного матча. Потому что между клубами одно очко в чемпионате, каждому важно увеличить отрыв или обогнать соперника. Для них принципиально быть выше в турнирной таблице.



Исходя из этого, я думаю, что тотал жёлтых карточек будет больше 5.5. Очень вероятна красная карточка. И несмотря на то, что «Эвертон» обычно играет низовые матчи, в этой игре будут голы.



Предсказать победителя, на мой взгляд, абсолютно невозможно. Поэтому вторая ставка — ТБ (2.5).



Лично у меня интерес к этой игре огромный. Думаю, её важность для обеих команд сложно переоценить. Пожалуй, для «Эвертона» и «Тоттенхэма» это самый важный и интересный матч из оставшихся в этом сезоне. Они отдадут ему все свои силы», — сказал Мор.

«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз: Жозе Моуринью найдёт противоядие от хитрого Анчелотти За пять последних туров АПЛ «Эвертон» забил ничтожные два мяча.