ЦСКА — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч финала Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на второй матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 ЦСКА — «Авангард».



Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.43.



«Достаточно неожиданно начался у нас финал Кубка Гагарина. Только, пожалуйста, не надо кричать из Омска, что очень даже ожиданно. Это для вас, может, ожиданно, а для всего остального мира весьма даже удивительно.



В принципе сценарий получился такой, какой и ожидался. ЦСКА в качестве фаворита и более свежего участника попытался загнать «ястребов». Забей армейцы во время своего стартового доминирования — и результат матча был бы совсем иным. Но мы всё знаем про бабушку, которая была бы дедушкой при появлении у неё дополнительных частей тела, поэтому имеем то, что имеем.



Весьма интересно будет посмотреть, в какую сторону пойдёт перестроение у ЦСКА во втором матче, а то, что оно будет, можно не сомневаться. Лезть на рожон дальше, используя пока имеющееся преимущество в свежести (а его осталось, дай бог, на половину матча) не имеет никакого смысла — «Авангард» доказал, что знает и умеет с этим бороться. Уходить в глухую оборону — и тогда у армейцев вообще не будет никакого преимущества.



Таким образом, мы имеем замечательную проверку тренерского штаба ЦСКА «на вшивость», «на всхожесть» и «на укупорку». Поскольку армейцы после первого домашнего поражения… ну, ещё не выведены в чистое поле и там не приставлены лбом к стенке, но это непременно случится, если они проиграют второй домашний матч подряд, то от них следует ждать особой прыти.



Но ведь много чего знаем и про «Авангард». Знаем и то, что «мсье знает толк в извращениях», то есть в победах на выезде и домашних поражениях. То есть даже в случае второй гостевой победы всё не только не закончится, но наоборот — только начнётся. И всё-таки я склонен считать, что ЦСКА — не «Ак Барс» и второго подряд домашнего поражения не допустит. Как уж армейцы вытащат вторую игру, бог его знает, быть может, даже за пределами основного времени, а может, и вовсе под утро, но должны вытащить», — сказал Лебедев.

ЦСКА — «Авангард». Прогноз на 2-й матч: Ковальчук, Окулов и Толчинский удивят букмекеров Омичи удивительно эффективны в гостях. И в первом периоде без голов остаются очень редко.