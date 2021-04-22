«Барселона» — «Хетафе»: прогноз Эдуарда Мора на матч 31-го тура Примеры

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Барселона» — «Хетафе».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.78.



«Хетафе» — это удивительная команда, которая в последних пяти встречах пропустила всего лишь два гола, но при этом забила только один. Три встречи «Хетафе» закончились вничью 0:0, в том числе против «Атлетико» и «Реала». Команда играет в обороне, мало атакует, мало пропускает. И еще меньше забивает. В последнем матче они вымучили ничью против мадридского «Реала», чем облегчили жизнь той же «Барселоне».



Что до «Барсы», то команда в великолепной форме. В финале Кубка каталонцы не оставили шансов неуступчивому «Атлетику» – 4:0. Хотя первый тайм отыграли 0:0, но еще до перерыва сине-гранатовые разрывали оборону соперника, и было очевидно, что они забьют.



Думаю, «Барселона» как никакая другая команда хорошо справляется с массированной обороной. Месси в полном порядке, как и остальные атакующие игроки. При быстром переводе с фланга на фланг они будут вскрывать оборону «Хетафе» уверенно.



Также важен момент. Сейчас все в руках «Барселоны»: если команда обыгрывает «Хетафе», она обходит «Реал» и всего на два очка отстает от «Атлетико». При этом с «Атлетико» у них впереди очная встреча. То есть переоценить важность этой игры против «Хетафе» невозможно.



Исходя из всего этого, надо брать Ф1 (-1,5). Вполне возможно, что команда выиграет и более крупно. Но учитывая, что «Хетафе» почти не пропускает, вариант (-1,5) наиболее приемлем», — сказал Мор.

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