«Лацио» — «Милан»: ставка Ровшана Аскерова на игру Серии А 26 апреля

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Милан».
Ставка: обе забьют за 1.55.
«Если считать по потерянным очкам, то римляне только четыре очка уступают «Ювентусу», а следовательно, четвёртому месту, дающему путёвку в ЛЧ. А значит, есть за что бороться в каждом матче. «Милан» на 10 очков отстал от земляков из «Интера». Но всего в одном очке от него «Аталанта». И место в ЛЧ ещё нужно отстаивать. Таким образом, и у «Милана» достаточно высокая мотивация на матч. Однако после четырёх побед подряд «Лацио» «влетел» неаполитанцам 2:5. И вот вопрос — смогут ли они вернуться в форму после таких звонков оплеухи? Милан тоже предыдущий матч проиграл. Но всего 1:2. Зато его побил «Сассуоло», идущий на восьмом месте. Думаю, в этом противостоянии забьют оба соперника», — сказал Аскеров.
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