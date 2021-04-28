«Авангард» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на 6-й матч финала Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Авангард» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 2.17.



«В двух последних матчах финала ЦСКА везет как покойнику. Ну да, в четвертом матче сравняли счет на последней секунде, зато в овертайме пропустили в численном большинстве. Вытащи армейцы тот четвертый матч – судьба Кубка Гагарина была предопределена.



В пятой игре было еще веселее. Перебросали хозяева «ястребов» почти вдвое, а толку? И ведь нельзя сказать, что у «Авангарда» в воротах совсем уж скала – весьма приличный вратарь, но не гений точно. И в конце концов, такое дикое везение не может продолжаться вечно. Или хотя бы не вечно, а три игры подряд. Слишком много это для тотальной прухи, а без нее «ястребам» с ЦСКА не справиться.



Именно потому, что в двух последних матчах армейцам тотально не везет, я и продолжаю ставить на них, даже не в надежде, а почти в уверенности, что когда-нибудь их должно прорвать и это «когда-нибудь» непременно наступит в шестом матче. Другое дело, что это в конечном итоге может сослужить москвичам плохую службу, но так далеко забегать мы не станем. Лучше чуть позже забежим.



А пока ЦСКА, теперь уже выведенный в чистое поле и приставленный лбом к стенке, должен выигрывать как угодно. И выходить на шестой матч армейцы обязаны, как защитники Брестской крепости. В отличие от «ястребов», у которых есть право на ошибку. Все это вместе склоняет мои весы в пользу ЦСКА, да еще в основное время. И, скорее всего, с минимальным счетом», — сказал Лебедев.

«Авангард» — ЦСКА. Прогноз на 6-й матч: это будет лучший финал Кубка Гагарина в истории! Без Шалунова красно-синие так и не смогли пробить Грубеца. Теперь права на ошибку у москвичей нет.