«Саутгемптон» — «Лестер»: прогноз Ровшана Аскерова на игру чемпионата Англии

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Лестер».



Ставка: победа «Лестера» за 1.98.



«Пять туров до финиша АПЛ-2021. Борьба за заветные места в четвёрке, дающей путёвки в ЛЧ, становится всё более бескомпромиссной. И «Лестеру» нельзя терять очки в матче с «Саутгемптоном», который уже давно ни на что не претендует, но вряд ли вылетит. Так что мотивация в матче присутствует только у одной команды. Тем более что «Лестер» бил «Саутгемптон» в середине апреля в рамках Кубка, где соперник мог на что-то рассчитывать. В этой встрече победа нужнее «Лестеру», который выиграл три последних своих матча с общим счётом 6:1», — сказал Аскеров.

«Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не дождутся подарков от Варди Соперники пересекались в этом сезоне дважды. Каспер Шмейхель так и не пропустил.