«Саутгемптон» — «Лестер»: прогноз Ровшана Аскерова на игру чемпионата Англии
Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Лестер».
Ставка: победа «Лестера» за 1.98.
«Пять туров до финиша АПЛ-2021. Борьба за заветные места в четвёрке, дающей путёвки в ЛЧ, становится всё более бескомпромиссной. И «Лестеру» нельзя терять очки в матче с «Саутгемптоном», который уже давно ни на что не претендует, но вряд ли вылетит. Так что мотивация в матче присутствует только у одной команды. Тем более что «Лестер» бил «Саутгемптон» в середине апреля в рамках Кубка, где соперник мог на что-то рассчитывать. В этой встрече победа нужнее «Лестеру», который выиграл три последних своих матча с общим счётом 6:1», — сказал Аскеров.
«Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не дождутся подарков от Варди
Соперники пересекались в этом сезоне дважды. Каспер Шмейхель так и не пропустил.
Рекомендуем вам
- 30 апреля 2021
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:24
-
07:01
-
06:58
- 29 апреля 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:33
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
07:45
-
06:54
- 28 апреля 2021
-
21:32
-
21:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам