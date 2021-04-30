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«Саутгемптон» — «Лестер»: прогноз Ровшана Аскерова на игру чемпионата Англии

«Саутгемптон» — «Лестер»: прогноз Ровшана Аскерова на игру чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Лестер».

Ставка: победа «Лестера» за 1.98.

«Пять туров до финиша АПЛ-2021. Борьба за заветные места в четвёрке, дающей путёвки в ЛЧ, становится всё более бескомпромиссной. И «Лестеру» нельзя терять очки в матче с «Саутгемптоном», который уже давно ни на что не претендует, но вряд ли вылетит. Так что мотивация в матче присутствует только у одной команды. Тем более что «Лестер» бил «Саутгемптон» в середине апреля в рамках Кубка, где соперник мог на что-то рассчитывать. В этой встрече победа нужнее «Лестеру», который выиграл три последних своих матча с общим счётом 6:1», — сказал Аскеров.

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Соперники пересекались в этом сезоне дважды. Каспер Шмейхель так и не пропустил.
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