Томми Пол — Андрей Рублёв: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Мадриде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Мадриде Томми Пол — Андрей Рублёв.



Ставка: победа Пола с форой (+6) за 1.70.

«Матчем с американцем Томми Полом вступает в игру один из фаворитов мадридского «Мастерса» Андрей Рублев. Уже входит в привычку то, что Андрей часто и продуктивно выступает на соревнованиях, добиваясь успеха на любом уровне и покрытии. Однако встреча с Полом не сулит абсолютно легкой прогулки для россиянина.



Томми играет в довольно сбалансированный теннис, с крепкой подачей и цепким приемом. Да, скорее всего, топ из него уже не получится, но уровень добротный. Абсолютно не привязан Пол к харду, как большинство его соотечественников, и может давать результат на грунте. Успел прочувствовать корт, в отличие от Рублева, не игравшего первый круг.



Учтем и «лички»: их было две, и пусть победу оба раза одерживал Андрей, без борьбы не обошлось. На грунте (в Гамбурге в прошлом году) так и вовсе сет зацепил американец, причем по делу. Считаем, что несколько недооценивают Томми Пола конторы в предстоящей встрече и ждем борьбу с его стороны», — сказал Рублев.