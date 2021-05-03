Андрей Рублёв — Томми Пол. Прогноз: вторая ракетка России разгромит американца

4 мая Андрей Рублёв и Томми Пол сыграют в матче второго круга соревнований категории Masters в Мадриде (Испания). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рублёва — коэффициент на его победу составляет 1.13. На победу Пола можно поставить за 5.90.
Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Мадриде Рублёв — Пол 4 мая 2021 года
Аналитики не считают, что матч Андрей Рублёв — Томми Пол получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 19.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 3.20.
Анализ матча турнира в Мадриде Андрей Рублёв — Томми Пол (04.05.2021)
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23-летний Андрей Рублёв продолжает победное шествие. По итогам четырёх месяцев 2021 года в активе россиянина 26 побед в 32 матчах. Мощные результаты позволили завоевать главный трофей соревнований в Роттердаме и подняться на седьмую строчку мирового рейтинга АТР.
Очередным соперником Рублёва станет американец Томми Пол — теннисисты встретятся в матче второго круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Для Андрея это стартовая игра на турнире, тогда как Пол уже успел добыть первую победу — со счётом 6:4, 7:5 обыграл обладателя уайлд-кард Педро Мартинеса-Портеро.
Томми Пола сложно назвать представителем типичной американской школы тенниса — тамошние теннисисты редко показывают серьёзные результаты на грунтовых кортах, ведь самым распространённым покрытием в США является хард. Тем не менее, 23-летний уроженец Нью-Джерси имеет сопоставимые успехи как на грунте, так и на харде.
А вот Андрей Рублёв успешнее выступает на более быстром харде — условия на этом покрытии намного лучше подходят по стилю игры. Тем не менее, по-настоящему крутые результаты на грунте у него тоже имеются — в 2014 году выиграл юниорский «Ролан Гаррос», а в 2020 году пробился в четвертьфинал уже взрослого Открытого чемпионата Франции.
Грунтовый отрезок текущего сезона Андрей начал солидно. На соревнованиях в Монте-Карло не просто пробился в финал, но и попутно обыграл самого Рафаэля Надаля. Порой такие победы, особенно в начале грунтового сезона, важнее даже титула.
Уверенность, которую придаёт виктория над Королём грунта, может невероятно помочь в дальнейших выступлениях. Рублёв относится к той категории теннисистов, которые в случае существенного превосходства над соперником не позволяют ему задуматься даже о победе в одной из партий.
Из 26 побед в текущем сезоне не «всухую» было добыто лишь пять. Да и то практически в каждом из этих случаев на противоположной стороне корта были всем известные мастера — тот же Надаль, Роберто Баутиста-Агут или, к примеру, профильный грунтовик Альберт Рамос-Виньолас.
Томми Пол в последние годы сделал заметный шаг вперёд, но результаты по-прежнему довольно средненькие. Восемь побед в 16 проведённых в 2021 году матчах при лишь недавно прервавшейся серии из четырёх поражений. Всё это далеко не то, что хотелось бы выложить на стол в качестве козырей накануне встречи с седьмой ракеткой мира, да ещё и находящейся в своей лучшей форме в карьере.
Потому предпосылок для сенсаций не видно. Скорее всего, Рублёв спокойно одержит победу в двух сетах и выйдет в следующий раунд. Мы бы выбирали между тоталом больше и победой россиянина с форой по геймам.
Ставки на матч турнира в Мадриде Андрей Рублёв — Томми Пол 4 мая 2021 года
Вряд ли Рублёв позволит Полу даже задуматься о победе. В каждом из сетов Андрей сделает как минимум по брейку, и уже этого может оказаться достаточно для захода ставки на тотал меньше. По итогам турнира в Мадриде россиянин может обойти в рейтинге АТР Александра Зверева. Потому начать с уверенной победы на мадридском «Мастерсе» будет очень даже к месту.
Прогноз: тотал меньше 19.5 за 1.85.
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