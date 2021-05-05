«Челси» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Челси» — «Реал Мадрид». Это ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «Реал» не проиграет за 1.70.



«В первой игре мне «Челси» понравился больше, особенно в первом тайме. То, что Зидан сыграл в три центральных защитника, навредило «Реалу» — не смогли разобраться Марсело и Начо, как им взаимодействовать на фланге, не очень здорово Кроос помогал в обороне. В итоге раз за разом «Реал» проваливался, и будь хладнокровнее «Челси» в завершающей стадии, то можно было всё решить ещё в первом матче. Но у «Реала» есть Карим Бензема как палочка-выручалочка.



Мне молодость и задор «Челси» в первом матче понравились больше, но это Лига чемпионов, где многое решает опыт. Опыт «Реала» может здорово пригодиться во второй встрече. Зидан всегда проходил полуфинальные стадии, выходил с «Реалом» в финал. Я думаю, что эта традиция может продолжиться. Не исключаю, что может быть серия пенальти в этой паре. Я бы рассмотрел вариант 2-3 гола в матче.



У «Реала» вернулись после травм Рамос и Менди, наверняка как-то перекроится оборона, плюс Азар в последней игре с «Осасуной» очень неплохо выглядел. Не исключено, что он против бывшего клуба сыграет в основном составе.



Бодрость и задор против опыта и правильной подготовки к матчам – я верю, что «Реал» не проиграет в этом матче. Мой прогноз – «Реал» не проиграет за коэффициент 1,70. Я даже удивлен, что «Челси» идет явным фаворитом ответной встречи», — сказал Генич.

«Челси» — «Реал». Прогноз на матч: Тибо Куртуа и Эден Азар поставят бывший клуб на колени В пяти последних матчах «Челси» пропустил один гол. Тот самый, от Карима Бензема в Мадриде.