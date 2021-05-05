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«Челси» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру полуфинала Лиги чемпионов

«Челси» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру полуфинала Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал свою ставку на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 3.44.

«Челси» вышел в финал Кубка Англии, причём добыл путёвку после победы над «Манчестер Сити» (1:0). После 34 туров текущего сезона Премьер-лиги занимает четвёртое место в турнирной таблице. В двух последних турах «пенсионеры» одолели «Вест Хэм» (1:0) и «Фулхэм» (2:0), при этом всего одержали 17 побед и 10 раз сыграли вничью.

На пути в полуфинал лондонцы обыграли «Атлетико» и «Порту». В первой игре команда Романа Абрамовича вырвала ничью в Мадриде.

«Реал» ведёт битву за сохранение титула чемпиона Испании, где после победы в последнем туре над «Осасуной» (2:0) сохранил шансы на общий успех. В активе «галактикос» 22 победы и восемь мирных исходов, которые принесли 74 очка и вторую позицию. Отрыв от земляков из «Атлетико» составляет всего два балла при равенстве турнирных баллов с «Барселоной».

Три коллектива имеют примерно равные шансы на успех, что сделает интригу на финише Ла Лиги очень привлекательной для болельщиков.

В первой игре меня удивил «Челси», который ни в чём не уступил чемпиону Испании. В этой дуэли ожидаю повторения сценария первой игры. Предполагаю, что в основное время команды не смогут определить победителя», — сказал Мостовой.

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В пяти последних матчах «Челси» пропустил один гол. Тот самый, от Карима Бензема в Мадриде.
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