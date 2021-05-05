«Челси» — «Реал Мадрид»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» — «Реал Мадрид».



Ставка: «Челси» выйдет в финал за 1.61.



«Первая игра в Мадриде завершилась со счетом 1:1. Думаю, что этим больше должны быть довольны мадридцы, так как «Челси» переиграл «Реал». Тухелю удалось то, что не удалось сделать Клоппу – разложить «Реал Мадрид» по полочкам, нейтрализовать тех игроков, от которых могла исходить опасность. При большей удаче «Челси» должен был победить. Особенно по игре в первом тайме была видна разница в подготовке конкретно к этому матчу. Не думаю, что соотношение сил этих двух команд сильно изменилось. Скорее всего, примерно в таком же ключе будет проходить и ответная игра.



Если перед первым матчем фаворитом был «Реал», то сейчас проход «Челси» в финал оценивается коэффициентом 1,60-1,65. Я бы поставил на проход лондонцев. Мне кажется, что «Челси» доказал, что при Тухеле это получился монолитный коллектив, тактически гибкий, способный играть по счету. Впереди эффективности до сих пор не хватает, но добиваться результата у Тухеля получается исправно.



Не думаю, что здесь получится результативная игра. «Челси» это не нужно, он будет действовать предельно осторожно, а мы уже не раз убеждались в том, что у синих это получается делать отменно, а «Реалу» тоже до поры до времени рисковать резона нет. Скорее всего, больше двух мячей здесь мы не увидим. Второй вариант – тотал меньше 2,5», — сказал Петросьян.

«Челси» — «Реал». Прогноз на матч: Тибо Куртуа и Эден Азар поставят бывший клуб на колени В пяти последних матчах «Челси» пропустил один гол. Тот самый, от Карима Бензема в Мадриде.