«Арсенал» — «Вильярреал»: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч полуфинала Лиги Европы «Арсенал» — «Вильярреал».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.05.



«Арсенал» примет дома «Вильярреал» в рамках ответного матча 1/2 Лиги Европы. В их первой встрече испанцы смогли одержать победу.



Конечно, если бы мы говорили об этой паре лет десять назад или больше, то «Арсенал» считался бы очевидным фаворитом, а его проигрыш в первом матче был бы случайностью. Однако реальность такова, что лондонцы сейчас андердоги, а «Вильярреал» является фаворитом их пары.



В первом матче испанцы сразу решили расставить все точки над i. Они забили два быстрых мяча и после вели игру. Но под конец матча немного сбавила обороты команда Унаи Эмери и пропустила один мяч. К тому же у «Вильярреала» еще и удалили игрока. Но в матче команда все равно победила – 2:1.



Сейчас дело у испанцев осталось за малым – спокойно отыграть второй матч, мало пропустив. И учитывая то, что «Вильярреал» уже давно не проигрывал в ЛЕ, а его тренер Эмери является одним из самых успешных специалистов этого еврокубка последних лет, в успехе гостей я не сильно сомневаюсь.



Однако и «Арсенал» я со счетов не сбрасываю. Да, у команды Артеты уже второй год есть проблемы, все еще не может установиться прочная связь между специалистом и игроками. Но в полуфинал «Арсенал» прошел не случайно. Для меня этот клуб видится в роли «темной лошадки», которая может нас удивить.



В общем, играет один из самых стабильных клубов Лиги Европы и очень непредсказуемая команда, которая в своем домашнем чемпионате имеет много проблем. Кто из них точно победит, я не стану браться гадать. Лучше предложу заключить пари на количество голов.



Думаю, «Вильярреал» сыграет в закрытый футбол. Ну а «Арсенал», имея несколько хороших атакующих игроков, все равно не отличается высокой результативностью. Поэтому моя ставка в этой игре – тотал голов меньше 2,5 мячей», — сказал Калиниченко.

«Арсенал» — «Вильярреал». Прогноз: Эмери сделает всё, чтобы Артету уволили побыстрее В пяти последних домашних матчах «Арсенал» не выигрывал. А ничьей для финала Лиги Европы точно не хватит.